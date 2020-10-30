В России началось производство новой Skoda Octavia

На мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде приступили к производству модели Skoda Octavia четвёртого поколения. Новинка локализована в России только в кузове лифтбек

Автомобили производят по методу полного цикла – со сваркой и окраской кузовов. Для защиты металла от коррозии применяется двойная грунтовка, обработка горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. Машины также получили пакет для плохих дорог в качестве адаптации к российским условиям.

Ранее стартовал приём заказов на новую Октавию, однако поставки лифтбеков начнутся только в декабре. На выбор предложат три мотора: 1.6 MPI (110 л.с.), 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.). Первые два сочетаются с «механикой» или классиче¬ским «автоматом». Самый мощный агрегат идёт только с роботом DSG.