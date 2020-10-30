Автомобильный портал Motorpage
30 окт 2020

В России началось производство новой Skoda Octavia

В России началось производство новой Skoda Octavia
Автор фото: фирма-производитель

На мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде приступили к производству модели Skoda Octavia четвёртого поколения. Новинка локализована в России только в кузове лифтбек

Автомобили производят по методу полного цикла – со сваркой и окраской кузовов. Для защиты металла от коррозии применяется двойная грунтовка, обработка горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. Машины также получили пакет для плохих дорог в качестве адаптации к российским условиям.

Ранее стартовал приём заказов на новую Октавию, однако поставки лифтбеков начнутся только в декабре. На выбор предложат три мотора: 1.6 MPI (110 л.с.), 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.). Первые два сочетаются с «механикой» или классиче¬ским «автоматом». Самый мощный агрегат идёт только с роботом DSG.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda Octavia (2021)

Новая Skoda Octavia приехала в Россию

17 сентября 2020
Skoda Octavia (2020)

Skoda Octavia перестала понимать родной язык

26 августа 2020
Skoda Octavia (2020)

Новая Skoda Octavia для России получит «автомат» вместо «робота»

18 августа 2020
Skoda Octavia 2020

Новая Skoda Octavia появится у российских дилеров до конца года

21 мая 2020
Skoda Octavia 2020

Skoda приступила к выпуску новой Octavia

29 ноября 2019

Skoda раскрывает подробности о новой Octavia

07 ноября 2019

 Новости Skoda Octavia

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota RAV4 - toyota rav4 2019 изучаем харизму всем женским коллективом Тест драйв
30 октября 2020

Toyota RAV4
"Изучаем харизму Toyota RAV4 всем женским коллективом"
KIA Cerato - kia cerato 2019 большой привет от питера, или что связывает kia cerato с фрг
Тест драйв
28 октября 2020

KIA Cerato
"Большой привет от Питера, или Что связывает KIA Cerato с ФРГ"
Volvo S60 - volvo s60 (2019) пластическая операция генома
Тест драйв
26 октября 2020

Volvo S60
"Пластическая операция генома"
Skoda Rapid, Hyundai Solaris - сравнительный тест hyundai solaris (2020) и skoda rapid (2020) в стремлении изменить имидж
Сравнительный тест
14 октября 2020

Skoda Rapid, Hyundai Solaris
"В стремлении изменить имидж"

Написано новостей:

2 6 9 8 2