Новая Skoda Octavia приехала в Россию

S?KODA AUTO Россия объявляет старт приема заказов на абсолютно новую ŠKODA OCTAVIA. На российском рынке модель будет представлена в трех комплектациях. Технические конфигурации автомобиля будут широки

Начнем с комплектаций. Базовая версия теперь будет носить название Active Plus. В нее входят светодиодный ближний и дальний свет фар и светодиодные дневные ходовые огни. Кроме того автомобиль будет оснащен мультимедийной системой с сенсорным экраном и мультирулем. Любопытно, что уже в базе автомобиль будет оснащен четырьмя подушками безопасности. В качестве опций в данную конфигурацию можно будет установить круиз-контроль с ограничителем скорости, задние датчики парковки, датчик усталости водителя и дополнительные подушки безопасности.

Также в базовую комплектацию можно внести и двухзонный климат-контроль Climatronic, который в комплектации Ambition Plus уже идет по умолчанию. Она, к слову, будет отличаться передними светодиодными противотуманными фарами, дополнительной россыпью USB-разъемов. Начиная с данной комплектации, автомобиль будет оснащен платформой SmartLink, которая впервые позволяет подключить смартфоны по Wi-Fi. Опционально предлагаются функция освещения поворотов для противотуманных фар, а также полностью светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота. Среди других опций - спортивные сиденья спереди, цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма, акустическая система Canton с 12 динамиками (включая сабвуфер) и цифровым эквалайзером, камера заднего вида с омывателем, а также электропривод двери багажного отделения (впервые для модели в данном кузове). Повысить комфорт пассажиров сзади может и розетка на 230В.

Старшая же версия Style Plus отличается, в первую очередь, стилистическими решениями вроде проецирования логотипов или амбиентной подсветки интерьера. Однако, есть и интересные опции, например, полностью светодиодные матричные фары. Они автоматически распознают попутный и встречный транспорт и объекты, отражающие свет (например, дорожные знаки), и адаптируются к дорожной ситуации и погодным условиям. Также в список стандартного оборудования данной комплектации входит система бесключевого доступа KESSY FULL , голосовое управление, передние датчики парковки, а также система контроля слепых зон и выезда с парковки задним ходом.

Что касается технической составляющей, то новая Octavia будет доступна в следующих конфигурациях: атмосферный двигатель 1.6 (мощностью в 110 лошадиных сил) в паре с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом; турбо-мотор 1.4 TSI (150 лошадиных сил) с механической (уже 6-ступенчатой) трансмиссией и 8-ступенчатым автоматом. Вы наверняка спросите - куда же делась роботизированная трансмиссия DSG? Отвечаем – она (7-ступенчатая преселективная роботизированная коробка передач DSG) появится только в старшей версии с турбо-мотором 2.0 TSI (190 лошадиных сил). Начальная цена для базовой версии Active Plus 1.6 MPI с механической 5-ступенчатой коробкой передач составит 1 338 000 рублей, однако первым на рынок выйдет более мощная модель с двигателем 1.4 TSI.