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14 фев 2024

Состоялась премьера новой Skoda Octavia

Состоялась премьера новой Skoda Octavia
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda провела виртуальную презентацию обновленного семейства лифтбеков и универсалов Octavia. Доработаны и “заряженные” версии RS

Моторная гамма фактически представляет собой мягкогибридные силовые установки. Базовый 1,0-литровый турбомотор на 110 л.с. ушел в прошлое. Его заменил 1,5-литровый TSI мощностью 115 л.с. или 150 л.с. в зависимости от модификации. В паре с ним работает 48-вольтовый стартер-генератор и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. У дизельной линейки конфигурация примерно такая же - 2,0-литровый TDI на 115 л.с. или 150 л.с. В версии RS бензиновый 2,0-литровый турбомотор форсирован до 265 л.с. Коробка - 7-ступенчатый “робот”. Позже линейка пополнится полноприводными модификациями и подзаряжаемыми гибридами.

Внешность изменилась не кардинально. Обновились фары, слегка доработаны бампера и решетка радиатора. Octavia RS отличается более спортивными бамперами и иными 18-дюймовыми колесными дисками. В салоне самых дорогих версий появился 13-дюймовый экран мультимедийной системы. С другой стороны, стандартная комплектация теперь включает виртуальную приборную панель и 2-зонный климат-контроль. За доплату можно установить два экрана “мультимедийки” для задних пассажиров.

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