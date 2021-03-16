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16 мар 2021

Skoda Octavia отзывают из-за программных ошибок

Skoda Octavia отзывают из-за программных ошибок
Автор фото: фирма-производитель

Около семисот автомобилей будут отправлены на сервис из-за некоего глюка в программном обеспечении машин. Кампания касается машин, которые были произведены с 2014 по 2016 год

Есть ли какое-нибудь четкое описание сбоя? Несомненно. Сообщается, что  ошибка обнаружилась в блоке управления двигателем. Она, в свою очередь, отрицательно  влияет на корректную работу систему рециркуляции выхлопных газов.  Дефект касается машин произведенных в Нижнем Новгороде с 2014 по 2016 год.

Принцип исправления поломки прост – приезжаете, и вам бесплатно перепрошивают машину, обновляя программное обеспечение. Традиционно,  о необходимости посещения сервиса узнаем двумя путями – проверяем VIN-код либо ждем звонка от дилера. 

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