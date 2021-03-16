Skoda Octavia отзывают из-за программных ошибок

Около семисот автомобилей будут отправлены на сервис из-за некоего глюка в программном обеспечении машин. Кампания касается машин, которые были произведены с 2014 по 2016 год

Есть ли какое-нибудь четкое описание сбоя? Несомненно. Сообщается, что ошибка обнаружилась в блоке управления двигателем. Она, в свою очередь, отрицательно влияет на корректную работу систему рециркуляции выхлопных газов. Дефект касается машин произведенных в Нижнем Новгороде с 2014 по 2016 год.

Принцип исправления поломки прост – приезжаете, и вам бесплатно перепрошивают машину, обновляя программное обеспечение. Традиционно, о необходимости посещения сервиса узнаем двумя путями – проверяем VIN-код либо ждем звонка от дилера.