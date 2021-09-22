Автомобильный портал Motorpage
22 сен 2021

Зачем инженерам Skoda понадобилась свекла при создании Octavia?

Зачем инженерам Skoda понадобилась свекла при создании Octavia?
Автор фото: фирма-производитель

Чешская марка показала модель Octavia, где салон получен из переработанных свеклы и сахарного тростника

Из тростника выполнен текстиль, а сахарная свекла пошла на создание панелей, которые пустили на отделку дверных карт и центральной консоли.  Отметим, что материал разрабатывался совместно со специалистами из технического института города Либерец.  Сама же марка уже давно использует вторсырье при разработке своих машин. Так, например, у хэтчбека Scala обивка кресел выполнена из синтетического волокна, которое получено после переработки пластиковых бутылок.

Между тем, в BMW недавно показали автомобиль, который практически весь изготовлен из вторсырья. Кузов автомобиля выполнен из переработанного алюминия, а отделка интерьера - из вторично используемого пластика.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda Octavia Sportline

У Skoda Octavia появилась заряженная версия

09 апреля 2021
Skoda Octavia (2020)

У Skoda Octavia появились новые моторы

31 марта 2021
Skoda Octavia (2020)

Skoda Octavia отзывают из-за программных ошибок

16 марта 2021
Skoda Octavia (2020)

В России началось производство новой Skoda Octavia

30 октября 2020
Skoda Octavia (2021)

Новая Skoda Octavia приехала в Россию

17 сентября 2020
Skoda Octavia (2020)

Skoda Octavia перестала понимать родной язык

26 августа 2020

 Новости Skoda Octavia

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - успеть всё Автопутешествия
22 сентября 2021

Mitsubishi Outlander
"Успеть всё"
Renault Kaptur - трое в renault kaptur (2020) не считая собаки
Тест драйв
20 сентября 2021

Renault Kaptur
"Трое в Renault Kaptur, не считая собаки (часть1)"
KIA Cerato - kia cerato (2022) скачайте обновления
Тест драйв
17 сентября 2021

KIA Cerato
"Скачайте обновления"
Toyota C-HR, Peugeot 2008 - сравнительный тест. из-за чего toyota c-hr и peugeot 2008 остались вне массового спроса
Сравнительный тест
15 сентября 2021

Toyota C-HR, Peugeot 2008
"Из-за чего Toyota C-HR и Peugeot 2008 остались вне массового спроса"

Написано новостей:

2 9 1 2 7