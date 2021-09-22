Зачем инженерам Skoda понадобилась свекла при создании Octavia?

Чешская марка показала модель Octavia, где салон получен из переработанных свеклы и сахарного тростника

Из тростника выполнен текстиль, а сахарная свекла пошла на создание панелей, которые пустили на отделку дверных карт и центральной консоли. Отметим, что материал разрабатывался совместно со специалистами из технического института города Либерец. Сама же марка уже давно использует вторсырье при разработке своих машин. Так, например, у хэтчбека Scala обивка кресел выполнена из синтетического волокна, которое получено после переработки пластиковых бутылок.

Между тем, в BMW недавно показали автомобиль, который практически весь изготовлен из вторсырья. Кузов автомобиля выполнен из переработанного алюминия, а отделка интерьера - из вторично используемого пластика.