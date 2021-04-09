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9 апр 2021

У Skoda Octavia появилась заряженная версия

У Skoda Octavia появилась заряженная версия
Автор фото: фирма-производитель

Skoda Octavia четвертого поколения впервые получила модификацию Sportline. Она содержит в себе много спортивного декора, но есть ли изменения в технике?

Сразу ответим – нет. Так что Octavia Sportline – это не то же самое что и Octavia RS. Здесь стандартный набор агрегатов – литровый турбо-мотор TSI на 115 лошадиных сил и двухлитровый турбо-мотор на 190 лошадиных сил. Есть и гибридные силовые установки.

Разумеется, здесь первую скрипку играет стайлинг – новые легкосплавные диски, черный декор кузовных элементов  вроде решетки радиатора, спойлер и спортивные кресла, если говорить об интерьере.  Интересно, что Octavia Sportline получила и некоторые опции, которые были доступны только для модификации RS. Речь идет об адаптивной подвеске Dynamic Chassis Control с изменяемыми настройками амортизаторов.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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