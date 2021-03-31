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31 мар 2021

У Skoda Octavia появились новые моторы

У Skoda Octavia появились новые моторы
Автор фото: фирма-производитель

До сегодняшнего дня Skoda Octavia на российском рынке предлагалась только с одним турбо-мотором 1.4. Однако теперь в гамму войдут еще два двигателя

Новые моторы это уже знакомый атмосферник 1.6 на 110 лошадиных сил и двухлитровый турбированный двигатель мощностью в 190 лошадиных сил. Что касается трансмиссий, то первый агрегат может сочетаться либо с 6-ступенчатой «механикой», либо с 6-диапазонным «автоматом». Для старшего мотора предназначен лишь один вариант коробки – 7-ступенчатый «робот» DSG.

Известны и динамические характеристики машин с такими моторами. Так Octavia c двигателем 1.6 разгоняется до сотни за двенадцать с половиной секунд. Автомобиль со старшей силовой установкой  будет куда динамичнее – разгон до ста километров в час составляет здесь всего семь секунд. Важно заметить, что базовый мотор будет предлагаться во всех комплектациях, тогда как двухлитровый лишь в старших версиях Ambition и Style.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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