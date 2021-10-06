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6 окт 2021

Skoda Enyaq провалил лосиный тест

Skoda Enyaq провалил лосиный тест
Автор фото: фирма-производитель

Испанские эксперты из издания km77, которое специализируется на различных испытаниях автомобилей, провели лосиный тест нескольких электромобилей. Особенное внимание уделялось новенькому Skoda Enyaq

Как можно понять из заголовка, выступил кроссовер несколько неважнецки.  Кроссовер показал чрезмерную склонность к заносу. Причём проявляется она в самом конце упражнения, где обычно никаких проблем быть не должно. Более того, лучший результат был продемонстрирован на скорости в 67 километров в час, тогда как для зачета надо пройти упражнение на 77 километрах в час. Интересный факт, несколько ранее испанцы тестировали соплатформенного собрата Enyaq – Volkswagen ID.4 и тот смог пройти испытание без помарок на скорости в 74 километра в час.

В чем кроется проблема «Эниака»? Наши коллеги полагают, что  здесь имеют место быть неправильные настройки электроники – плохо работает система стабилизации.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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