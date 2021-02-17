Skoda представляет спортивный электрический кроссовер

Нет, это не сюрреализм, а вполне себе факт. В Skoda действительно решили явить миру спортивный электрокроссовер. Но спешим всех успокоить, за таким странным термином скрывается заряженная версия уже известного SUV с именем Enyak

Спорт, как часто и бывает, в подобных проектах сводится к изменению некоторых элементов дизайна. Здесь это тоже произошло. Спринтер-Enyak получил черную окраску некоторых панелей и два новых цвета в палитру. Плюсом ко всему несколько добавилось несколько штрихов вроде накладок на бампера.

Технически перед нами обычный Enyak, а весь «заряд и спорт» заключается лишь в том, что версия Sportline лишилась младшего мотора на 150 лошадиных сил и получила заниженную подвеску (на 15 миллиметров).