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7 сен 2021

В Skoda готовятся к презентации нового купеобразного кроссовера

В Skoda готовятся к презентации нового купеобразного кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda опубликовала фотографии купеобразной версии электрического кроссовера Enyaq iV. На снимках машина пока еще скрыта под камуфляжем, но составить представление о внешнем облике модели очень легко

По передней части автомобиль будет неотличим от стандартного Enyaq. Производители, когда делают купеобразные версии кроссоверов, не слишком увлекаются стилем, переделывая лишь заднюю часть кузова стандартных моделей. Собственно здесь будет происходить ровно то же самое -  покатая крыша, иные задние стойки и зауженная линия остекления – вот и все отличия.

В технических аспектах также будет прослеживаться полная идентичность.  Новинку оборудуют двумя электрическими двигателями с суммарной мощностью в 265 лошадиных сил. Будет и версия послабее – с одним мотором на 174 лошадиные силы.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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