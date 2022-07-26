Skoda Enyaq превратили в неполноценный автодом

Обычно транспортные средства такого формата строят из минивенов или пикапов, то есть тех машин, которые позволяют обеспечить приличный запас свободного пространства. Но можно ли создать дом на колесах из компактного кроссовера, да еще сделать так, чтобы он смог вместить в себя четверых человек

Собственно, у компании Skoda и чешского бренда туристического снаряжения Egoe подобное получилось. К сожалению, без легкого лукавства здесь не обошлось, так как сам автодом – это большая палатка с двухместной кроватью, которая располагается на крыше – два других спальных места находятся в багажнике, там же располагается и специальный модуль, в котором хранится мобильная кухня и различная утварь.

Что касается самой машины, то все базируется на электрическом кроссовере Enyaq, с 204-сильной одномоторной силовой установкой.