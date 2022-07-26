Автомобильный портал Motorpage
26 июл 2022

Skoda Enyaq превратили в неполноценный автодом

Skoda Enyaq превратили в неполноценный автодом
Автор фото: фирма-производитель

Обычно транспортные средства такого формата строят из минивенов или пикапов, то есть тех машин, которые позволяют обеспечить приличный запас свободного пространства. Но можно ли создать дом на колесах из компактного кроссовера, да еще сделать так, чтобы он смог вместить в себя четверых человек

Собственно, у компании Skoda и чешского бренда туристического снаряжения Egoe подобное получилось. К сожалению, без легкого лукавства здесь не обошлось, так как сам автодом – это большая палатка с двухместной кроватью, которая располагается на крыше – два других спальных места находятся в багажнике, там же располагается и специальный модуль, в котором хранится мобильная кухня и различная утварь.

Что касается самой машины, то все базируется на электрическом кроссовере Enyaq, с 204-сильной одномоторной силовой установкой.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Skoda Enyaq превратили в неполноценный автодом

26 июля 2022
Skoda Afriq

Skoda показала кроссовер, который создали студенты

23 мая 2022
Skoda Kodiaq (2021) вид спереди сбоку

Skoda отзывает почти две тысячи кроссоверов в России

15 апреля 2022
Skoda Enyaq

Skoda Enyaq провалил лосиный тест

06 октября 2021
Skoda Enyaq iV

В Skoda готовятся к презентации нового купеобразного кроссовера

07 сентября 2021
Skoda Enyaq iV Sportline

Skoda представляет спортивный электрический кроссовер

17 февраля 2021

 Новости Skoda Enyaq iV

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross (2022) поможет побороть хандру Тест драйв
24 июля 2022

Citroen C3 Aircross
"Поможет побороть хандру"
Opel Combo - opel combo (2020) совместил французский комфорт и немецкий порядок
Тест драйв
20 июля 2022

Opel Combo
"Совместил французский комфорт и немецкий порядок"
Haval F7 - haval f7 (2022) «потребности, желания, «хотелки»...»
Тест драйв
16 июля 2022

Haval F7
"«Потребности, желания, «хотелки»...»"
Renault Logan
Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"

Написано новостей:

3 1 1 0 1