Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

Рядом!

Модельным рядом! На волне кризиса и повсеместного спада продаж едва ли не все автопроизводители начали активно сокращать модельные ряды. Сейчас, когда рынок более-менее стабилизировался, этот процесс замедлился, но вовсе не остановился. Не остановится он и в дальнейшем. Зарубежные автомобильные компании стали более вдумчиво анализировать запросы и потребности россиян, чтобы определить, какой же модельный ряд будет для нашей страны оптимальным.

Сенограбек Михал
Skoda
15 сентября 2017

Сенограбек Михал

руководитель отдела по продукту и ценообразованию Skoda Auto Россия

«Мы в Skoda формируем гармоничное и выверенное портфолио, вывод на рынок каждой модели предваряется большой аналитической работой»

Каким должен быть модельный ряд у автопроизводителя? Обязательно ли он должен перекрывать все рыночные ниши?

Модельный ряд должен в первую очередь отвечать требованиям рынка и бизнес-целям производителя. «Больше» не обязательно означает «лучше», для построения успешного бизнеса необходимо отталкиваться от рыночных реалий.  Мы тщательно анализируем динамику клиентского спроса и в зависимости от этого принимаем решение о развитии модельного портфолио. Несколько лет назад мы приняли решение сделать акцент на расширении присутствия в сегменте SUV. Мы видим, что эта ниша обладает для нас колоссальным потенциалом, на данный момент — это самый быстрорастущий сегмент. Модели SUV позволят нам завоевать новые группы потребителей. Ярким стартом масштабной модельной кампании стал дебют Skoda Kodiaq, первого семейного внедорожника, продажи которого стартовали в России в июне 2017 года. 

Какие факторы наиболее сильно влияют на формирование модельного ряда? Насколько в этом процессе важны традиции и принцип преемственности?

Как я уже упомянул, модельный ряд формируется исходя из бизнес-целей компании и ситуации на рынке. Безусловно, традиции тоже играют важную роль в этом процессе. Octavia, дебютировавшая в 1996 году, завоевала позиции лучшего семейного автомобиля в своем классе, и с дебютом каждого нового поколения мы укрепляем этот статус. Octavia – это сердце бренда, основа успеха марки, и нам важно обеспечить преемственность. Кроме того, мы в Skoda очень гордимся 122-летней историей марки. Имя легендарной Octavia отсылает к её предшественнице – исторической Octavia, выпускавшейся с 1959 по 1971 год. 

Существует ли в автомобильном бизнесе понятие «избыточности» или «недостаточности» модельного ряда?

Задача производителя – обеспечивать актуальное продуктовое портфолио на локальном рынке в зависимости от потребностей клиентов.  Соответственно, такие понятия как его «избыточность» или «недостаточность» скорее говорят о недоработках в процессе планирования и формирования продуктовой линейки. 

Исходя из чего принимается решение о расширении или сокращении модельного ряда?

Появление новой модели или вывод автомобиля из локального портфолио – вопросы, требующие тщательной проработки. Мы проводим серьезный анализ продаж, потребительского спроса, предложений конкурентов, устраиваем опросы и фокус-группы прежде чем принять решение об изменении модельного ряда, для каждого рынка это индивидуально. 

Возможна ли «внутренняя конкуренция» в модельном ряду? Оказывает ли она влияние на итоги продаж? 

Мы в Skoda формируем гармоничное и выверенное портфолио, вывод на рынок каждой модели предваряется большой аналитической работой. Сейчас в России представлено пять модельных линеек, каждая из которых занимает свою нишу и не пересекается с остальными.

Насколько сильно отличается модельный ряд вашей компании на разных рынках и в разных регионах? 

Сегодня бренд Skoda представлен более чем на 100 мировых рынках, многие из них диктуют свою специфику. Для каждой страны марка формирует актуальный модельный ряд и адаптирует продуктовое предложение под локальные требования. К примеру, в Китае Skoda продает модели с удлиненной колесной базой, учитывая вкусы китайских клиентов. При разработке популярных в Европе универсалов продумывается их способность буксировать прицеп, так как европейские клиенты любят путешествовать всей семьей с трейлером.  А автомобили, которые производятся в России или импортируются сюда из Чехии, получают так называемый «пакет для плохих дорог». Мы также пересмотрели выбор шин для России, учитывая негативное воздействие реагентов. 

Стоит ли в обозримом будущем ждать каких-либо изменений вашего модельного ряда в России?

Для Skoda в России 2017 год богат на премьеры: в апреле на российском рынке появилась новая Octavia в кузове лифтбек и универсал, а позже и новые Octavia Scout и Octavia RS.  С июня во всех дилерских центрах представлен первый семейный внедорожник Skoda Kodiaq.  В июле стартовали продажи обновленного Skoda Rapid, который пользуется неизменной популярностью у российских покупателей.
Таким образом первая половина 2017 года стала очень насыщенной для Skoda, что позволяет нам надеяться на дальнейшее укрепление позиций и во второй половине года.

Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru
Автор
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

Вас заинтересует:

Вам понравилось интервью?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Также высказались:

Обзоров машин на сайте:

4 2 8 8