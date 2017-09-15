Модельным рядом! На волне кризиса и повсеместного спада продаж едва ли не все автопроизводители начали активно сокращать модельные ряды. Сейчас, когда рынок более-менее стабилизировался, этот процесс замедлился, но вовсе не остановился. Не остановится он и в дальнейшем. Зарубежные автомобильные компании стали более вдумчиво анализировать запросы и потребности россиян, чтобы определить, какой же модельный ряд будет для нашей страны оптимальным.
Модельный ряд должен в первую очередь отвечать требованиям рынка и бизнес-целям производителя. «Больше» не обязательно означает «лучше», для построения успешного бизнеса необходимо отталкиваться от рыночных реалий. Мы тщательно анализируем динамику клиентского спроса и в зависимости от этого принимаем решение о развитии модельного портфолио. Несколько лет назад мы приняли решение сделать акцент на расширении присутствия в сегменте SUV. Мы видим, что эта ниша обладает для нас колоссальным потенциалом, на данный момент — это самый быстрорастущий сегмент. Модели SUV позволят нам завоевать новые группы потребителей. Ярким стартом масштабной модельной кампании стал дебют Skoda Kodiaq, первого семейного внедорожника, продажи которого стартовали в России в июне 2017 года.
Как я уже упомянул, модельный ряд формируется исходя из бизнес-целей компании и ситуации на рынке. Безусловно, традиции тоже играют важную роль в этом процессе. Octavia, дебютировавшая в 1996 году, завоевала позиции лучшего семейного автомобиля в своем классе, и с дебютом каждого нового поколения мы укрепляем этот статус. Octavia – это сердце бренда, основа успеха марки, и нам важно обеспечить преемственность. Кроме того, мы в Skoda очень гордимся 122-летней историей марки. Имя легендарной Octavia отсылает к её предшественнице – исторической Octavia, выпускавшейся с 1959 по 1971 год.
Задача производителя – обеспечивать актуальное продуктовое портфолио на локальном рынке в зависимости от потребностей клиентов. Соответственно, такие понятия как его «избыточность» или «недостаточность» скорее говорят о недоработках в процессе планирования и формирования продуктовой линейки.
Появление новой модели или вывод автомобиля из локального портфолио – вопросы, требующие тщательной проработки. Мы проводим серьезный анализ продаж, потребительского спроса, предложений конкурентов, устраиваем опросы и фокус-группы прежде чем принять решение об изменении модельного ряда, для каждого рынка это индивидуально.
Мы в Skoda формируем гармоничное и выверенное портфолио, вывод на рынок каждой модели предваряется большой аналитической работой. Сейчас в России представлено пять модельных линеек, каждая из которых занимает свою нишу и не пересекается с остальными.
Сегодня бренд Skoda представлен более чем на 100 мировых рынках, многие из них диктуют свою специфику. Для каждой страны марка формирует актуальный модельный ряд и адаптирует продуктовое предложение под локальные требования. К примеру, в Китае Skoda продает модели с удлиненной колесной базой, учитывая вкусы китайских клиентов. При разработке популярных в Европе универсалов продумывается их способность буксировать прицеп, так как европейские клиенты любят путешествовать всей семьей с трейлером. А автомобили, которые производятся в России или импортируются сюда из Чехии, получают так называемый «пакет для плохих дорог». Мы также пересмотрели выбор шин для России, учитывая негативное воздействие реагентов.
Для Skoda в России 2017 год богат на премьеры: в апреле на российском рынке появилась новая Octavia в кузове лифтбек и универсал, а позже и новые Octavia Scout и Octavia RS. С июня во всех дилерских центрах представлен первый семейный внедорожник Skoda Kodiaq. В июле стартовали продажи обновленного Skoda Rapid, который пользуется неизменной популярностью у российских покупателей.
Таким образом первая половина 2017 года стала очень насыщенной для Skoda, что позволяет нам надеяться на дальнейшее укрепление позиций и во второй половине года.
Со временем российский рынок станет для всего остального мира экзотикой. Времена, когда вкусы и потребности россиян практически не отличались от европейских, минули Читать далее
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«Модельный ряд должен быть достаточно широк для того, чтобы обеспечить ротацию клиентов внутри бренда» Читать далее
«Если мы посмотрим на российский рынок сегодня, то увидим очевидную тенденцию на «SUV-зацию», которая продолжает набирать обороты, и Renault Россия, безусловно, в тренде.» Читать далее
«Для нас важно следовать своей философии и своим принципам. Мы верим, что людям нужны качественные, безопасные и харизматичные автомобили, которые будут дарить удовольствие от вождения» Читать далее
«Мы постоянно создаем новые автомобили в новых сегментах, учитывая запросы клиентов и зачастую открывая эти самые сегменты» Читать далее