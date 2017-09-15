Каким должен быть модельный ряд у автопроизводителя? Обязательно ли он должен перекрывать все рыночные ниши?

Модельный ряд должен в первую очередь отвечать требованиям рынка и бизнес-целям производителя. «Больше» не обязательно означает «лучше», для построения успешного бизнеса необходимо отталкиваться от рыночных реалий. Мы тщательно анализируем динамику клиентского спроса и в зависимости от этого принимаем решение о развитии модельного портфолио. Несколько лет назад мы приняли решение сделать акцент на расширении присутствия в сегменте SUV. Мы видим, что эта ниша обладает для нас колоссальным потенциалом, на данный момент — это самый быстрорастущий сегмент. Модели SUV позволят нам завоевать новые группы потребителей. Ярким стартом масштабной модельной кампании стал дебют Skoda Kodiaq, первого семейного внедорожника, продажи которого стартовали в России в июне 2017 года.