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13 дек 2019

В Нижнем Новгороде стартовало производство Skoda Karoq

В Нижнем Новгороде стартовало производство Skoda Karoq
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda объявила о начале серийного производства в Нижнем Новгороде компактного кроссовера Karoq для российского рынка. Продажи кроссовера стартуют в следующем году

Старт продаж Skoda Karoq российской сборки запланирован на первый квартал 2020 года. Сообщается, что  покупателям предложат кроссовер в трех комплектациях: Active, Ambition и Style, каждую из которых дополнят пакетом для плохих дорог.

Базовым мотором для кроссовера станет 1,6-литровый бензиновый агрегат мощностью 100 лошадиных сил. Двигатель, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, будет доступен как для машин с передним приводом, так и для полноприводных модификаций. Кроме того, в линейку моторов вошла 1,4-литровая 150-сильная «турбочетверка», сочетающаяся уже с восьмиступенчатым «автоматом». Никуда не делась и версия с шестидиапазонной роботизированной коробкой DSG – такой агрегат также предназначается только для полноприводного исполнения с турбо-мотором.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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