У российского Skoda Karoq появилась доступная версия

Skoda Karoq обзавёлся доступной версией в России, дилеры уже открыли приём заказов на новинку. Кроссовер оснащён 1,6-литровым мотором в паре с механической коробкой передач

До появления в линейке двигателя 1.6 MPI, Karoq комплектовался только 1,4-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил в паре с автоматом либо DSG. Теперь же кроссовер можно заказать с базовым четырехцилиндровым агрегатом 1.6, который выдаёт 110 лошадиных сил и 155 Нм крутящего момента и работает в тандеме с шестиступенчатой «механикой». С такой установкой Karoq разгоняется с места до «сотни» за 11,2 секунды, а максимальная скорость составляет 183 километра в час.

В список стандартного оборудования включены кондиционер, аудиосистема Swing с восемью динамиками, система помощи при подъёме в гору, центральный замок с дистанционным управлением, подогрев передних сидений и наружных зеркал, а также четыре подушки безопасности. В более продвинутом исполнении Karoq дополнительно оснащён двухзонным климат-контролем, кнопкой бесключевого запуска двигателя и задними датчиками парковки.