Интерьер нового Skoda Elroq будет выполнен из переработанных материалов

Компания Skoda показала эскизы салона нового электрического кроссовера Elroq. Отмечается, что в отделочных материалах будет использована переработанная одежда и пластик

В целом, форм-фактор салона примерно тот же, что мы видели у Enyaq, который занимает ступень выше, чем Elroq в иерархии модельного ряда компании. По центру передней панели расположен “парящий” тачскрин мультимедийной системы. Также бросаются в глаза минималистичный центральный тоннель, сиденья с боковой поддержкой и “неоновая” подсветка по всему периметру передней части салона.

Самое примечательное тут - это экологичные материалы в отделке. Их сочетания выбираются в зависимости от версии и сочетаются со вставками из кожзама. В исполнении Loft используется мягкий материал Recytitan, созданный из переработанных бутылок и ношенной одежды. У Lodge - это ткань Technofil, состав которой включает полиэстер, переработанные рыболовные сети и остатки от ковров. Обещаны и другие варианты Studio и Suite, в которых будут использоваться иные комбинации экологичных материалов.