Чешская компания Skoda опубликовала первые фотографии кроссовера Karoq, который придет на смену Yeti. Даже по затемненному тизеру видно, что кроссовер будет пересекаться по дизайну с флагманским Kodiak

У него будет довольно серьезная внешность, с резкими линиями, фары у кроссовера узкие и агрессивные (судя по фото они будут светодиодными), фонари имеют С-образную форму.

Судя по фрагментам интерьера, у Skoda Karoq большинство кнопок будут «физическими», а не сенсорными, приборная панель — полностью цифровая на базе широкоформатного экрана, в центре передней панели расположился экран новой информационно-развлекательной системы.

Skoda Karoq построена на модульной платформе MQB, которая уже дала жизнь Volkswagen Tiguan второго поколения и новой Audi Q5. Двигатели чешский кроссовер позаимствует у Tiguan: это будет широкая гамма 4-цилиндровых дизельных и бензиновых турбомоторов. Кроме того, примерно через два года после дебюта в гамме появится гибридный вариант.

Название кроссовера образовано от произношения коренными жителями Аляски двух слов «Kaa’raq» (car, автомобиль) и «RUQ» (arrow, стрела).

Официально Skoda Karoq представят 18 мая в Стокгольме. На рынок кроссовер поступит во второй половине этого года.