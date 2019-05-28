Автомобильный портал Motorpage
28 май 2019

Пикап Skoda получил официальное название

Пикап Skoda получил официальное название

Этот автомобиль интересен тем, что его разрабатывают студенты профессионального училища Skoda. Пикап получит название Mountiaq. Автомобиль готовят к покорению самого жёсткого бездорожья

Для достижения целей новинка будет оснащена специальной подвеской, благодаря чему дорожный просвет автомобиля увеличится до 294 миллиметров. Что касается двигателей, то пикап оснастят двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. и полным приводом. Ещё на Mountiaq появится дополнительное освещение на крыше и в решётке радиатора, шноркель и электрическая лебёдка, которую установят на переднем бампере.

Премьера Skoda Mountiaq, созданного в единственном экземпляре, состоится в июне. Над проектом работают 35 будущих дизайнеров и инженеров в возрасте от 17 до 20 лет под руководством действующих дизайнеров и технических специалистов марки.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...

Skoda представила первый электромобиль

24 мая 2019

Skoda представила обновленный Superb

24 мая 2019
Skoda

Skoda готовится представить свой первый электромобиль

17 мая 2019
Skoda Octavia

Новую Skoda Octavia сфотографировали без камуфляжа

17 мая 2019
Skoda Superb

Опубликован тизер рестайлингового Skoda Superb

08 мая 2019
Skoda

Skoda Kodiaq станет пикапом

26 марта 2019

 Новости Skoda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Murano - не верьте внешности nissan murano 2019, он куда круче, чем вам кажется Тест драйв
27 мая 2019

Nissan Murano
"Не верьте внешности Nissan Murano, он куда круче, чем вам кажется"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 2019 «я гимназистка седьмого класса...»
Тест драйв
24 мая 2019

Chery Tiggo 7
"«Я гимназистка седьмого класса...»"
Hyundai Genesis G70 - прошел ли genesis g70 2019 тест на премиальность нашими дорогами?
Тест драйв
22 мая 2019

Hyundai Genesis G70
"Прошел ли Genesis G70 тест на премиальность нашими дорогами?"
Hyundai Santa Fe, Renault Koleos - hyundai santa fe и renault koleos: внешность имеет значение
Сравнительный тест
14 мая 2019

Hyundai Santa Fe, Renault Koleos
"Hyundai Santa Fe и Renault Koleos: внешность имеет значение"

Написано новостей:

2 3 4 5 0