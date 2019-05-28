Пикап Skoda получил официальное название

Этот автомобиль интересен тем, что его разрабатывают студенты профессионального училища Skoda. Пикап получит название Mountiaq. Автомобиль готовят к покорению самого жёсткого бездорожья

Для достижения целей новинка будет оснащена специальной подвеской, благодаря чему дорожный просвет автомобиля увеличится до 294 миллиметров. Что касается двигателей, то пикап оснастят двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. и полным приводом. Ещё на Mountiaq появится дополнительное освещение на крыше и в решётке радиатора, шноркель и электрическая лебёдка, которую установят на переднем бампере.

Премьера Skoda Mountiaq, созданного в единственном экземпляре, состоится в июне. Над проектом работают 35 будущих дизайнеров и инженеров в возрасте от 17 до 20 лет под руководством действующих дизайнеров и технических специалистов марки.