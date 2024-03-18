Представлен не особо “эпичный” кроссовер Skoda Epiq

Компания Skoda рассекретила концепт своего будущего электрокроссовера под названием Epiq, что является отсылкой к английскому слову epic - эпичный. Однако окажется ли автомобиль таковым?

Дизайн Skoda Epiq выглядит достаточно футуристично. Бросаются в глаза узкая Т-образная светодиодная оптика, вставка, имитирующая решетку радиатора, а также массивные бампера с вертикальными прорезями воздухозаборников. Во многом образ Epiq был вдохновлен другим концептом - Skoda Vision 7S. Длина кроссовера - 4,1 метра, что примерно сопоставимо с родственным Skoda Fabia. Объем багажного отделения - 490 л. Внутри 5 посадочных мест. Интерьер выглядит минималистично. На передней панели установлены отдельные экраны цифровой “приборки” и мультимедийной системы. На центральном тоннеле расположилась только беспроводная зарядка для телефона. Некоторые физические кнопки оставили на рулевом колесе, двери водителя и по центру в виде “горячих” клавиш.

Информацией о возможной силовой установке компания не поделилась, отметив только, что на одном заряде автомобиль способен преодолеть до 400 км. Предполагается, что Skoda Epiq поступит в продажу в 2025 году, а его начальная стоимость составит примерно 25 000 евро, что эквивалентно 2 500 000 рублям.