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16 окт 2018

Преемник Rapid получил имя Skala

Преемник Rapid получил имя Skala
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda на недавнем Парижском автосалоне показала публике концепт нового автомобиля Vision RS. Эта машина приходит на смену Skoda Rapid в линейке бренда. До недавнего времени было не известно название новинки

Машину назовут Scala. В компании предполагают большой интерес потребителей к этому авто. Ему предстоит непростой путь на рынке. В сегменте довольно серьёзная конкуренция, включающая участие японских, корейских и европейских брендов. В том числе, Скала будет тягаться и с продукцией собственного концерна в лице Volkswagen Polo.

Scala будет позиционироваться на рынке в качестве конструктивно простого, бюджетного и, в то же время, надёжного транспортного средства для ежедневного городского использования. Специалисты отмечают хорошие шансы на успех этого авто при умеренной ценовой политике со стороны владельцев бренда.

Машину обещают начать поставлять в дилерские сети до конца текущего года. Известно, что уже начато её производство. Цены и предлагаемые комплектации Skoda Scala пока не представлены.

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При написании новости использовалась информация:
Автовзгляд, Авторевю

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