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5 июн 2018

Рассекречен студенческий концепт Skoda Sunrog

Рассекречен студенческий концепт Skoda Sunrog
Автор фото: фирма-производитель

Чешские студенты, которые проходят практику в компании Skoda, каждый год «выкатывают» новый концепт. На этот раз они превратили кроссовер Skoda Karoq в кабриолет.

Пятый по счету студенческий концепт в общем-то не сильно отличает от серийной модели: ему даже оставили задние боковые двери. Но пол был усилен, сиденья второго ряда скрепили между собой для повышения жесткости кузова. Дверь багажника и задние стойки убрали, а крылья намертво соединены между собой дополнительной кузовной панелью. Skoda Sunroq не имеет складной крыши, вместо нее применен подъемный тент.

Кроссовер сохранил пятиместный салон, но теперь в нем установлены псевдоспортивные сиденья с интегрированными подголовниками. Оригинальной белой обивки с красными вкраплениями на серийных Skoda Karoq вы также не встретите.

А вот с технической точки зрения концепт практически ничем не отличается от серийной модели. Под его капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., который состыкован с механической коробкой передач. Привод у кроссовера – полный.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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