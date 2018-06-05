Чешские студенты, которые проходят практику в компании Skoda, каждый год «выкатывают» новый концепт. На этот раз они превратили кроссовер Skoda Karoq в кабриолет.

Пятый по счету студенческий концепт в общем-то не сильно отличает от серийной модели: ему даже оставили задние боковые двери. Но пол был усилен, сиденья второго ряда скрепили между собой для повышения жесткости кузова. Дверь багажника и задние стойки убрали, а крылья намертво соединены между собой дополнительной кузовной панелью. Skoda Sunroq не имеет складной крыши, вместо нее применен подъемный тент.

Кроссовер сохранил пятиместный салон, но теперь в нем установлены псевдоспортивные сиденья с интегрированными подголовниками. Оригинальной белой обивки с красными вкраплениями на серийных Skoda Karoq вы также не встретите.

А вот с технической точки зрения концепт практически ничем не отличается от серийной модели. Под его капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., который состыкован с механической коробкой передач. Привод у кроссовера – полный.