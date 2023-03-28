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28 мар 2023

Российский рынок для Skoda не приоритет

Российский рынок для Skoda не приоритет

За прошлый год чешская марка продала немногим больше 731 тысячи автомобилей по всему миру. Цифра может показаться высокой, если только не брать во внимание тот факт, что в 2021 году показатели продаж были на 16 процентов выше

Такая "просадка" обусловлена прекращением деятельности в России. Skoda более не считает наш рынок приоритетным для себя, хотя ещё несколько месяцев назад он был вторым по значению после Германии.

Отныне упор будет делаться на Индию, где в 2022-м продажи Skoda подскочили на 127,7%, до 51 865 единиц. На местный завод Skoda в Аурангабаде возложат функции экспортного центра — собранные здесь машины будут поступать на рынки Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Также Skoda хочет укрепить свои позиции во Вьетнаме, организовав там производство полного цикла.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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