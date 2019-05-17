Skoda готовится представить свой первый электромобиль

Компания Skoda опубликовала тизер первого в истории марки электромобиля. Это будет электрическая версия хэтчбека Citigo. Премьера автомобиля состоится 23 мая в Братиславе

Внешне электрокар практически не будет отличаться от Citigo с двигателем внутреннего сгорания. У электрической версии появится лишь частично закрытая решётка радиатора и слегка измененные бампера.

Любопытно, что соплатформенный Volkswagen up! получил электрическую модификацию еще в 2013 году. Автомобиль оснащается 82-сильным электромотором и аккумулятором ёмкостью 18,7 кВт•ч, а паспортный запас хода на одной зарядке составляет 160 километров по циклу NEDC. Здесь стоит сказать, что аналог от Skoda получит более емкую батарею, а максимальный пробег на одной зарядке составит 300 км.