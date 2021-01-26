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26 янв 2021

Skoda Kushaq - характеристики известны!

Skoda Kushaq - характеристики известны!
Автор фото: фирма-производитель

Здесь будет все – и новейшая версия платформы MQB, и турбо-моторы, и роботы, и автоматы. В общем, полный набор, который, к сожалению, нам не попробовать

Да, автомобиль, название которого так неуловимо похоже на предмет гардероба,  предназначается только для рынка Индии. Отсюда и новая версия платформы MQB – MQB-A0-IN, которую разработали также для местного рынка. К слову, помимо «Кушака» на ней будет построено еще несколько автомобилей.

Какими же агрегатами будет оснащаться автомобиль, который представят уже в марте? Для начала стоит отметить, что полного привода здесь не будет – платформа не предусматривает его установку. Моторов будет два – оба с турбонаддувом. Объем – литр и  полтора. Трансмиссии – робот, автомат и механика.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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