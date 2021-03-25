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25 мар 2021

Skoda Kushaq не приедет в Россию

Skoda Kushaq не приедет в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Огорчаться не стоит, так как чешская марка все равно привезет к нам некую новинку. У компании в целом большие планы на наш рынок.

Глава регионального представительства марки, Ян Прохазка, заявил в интервью порталу Autonews, что Kushaq создавался исключительно для индийского рынка. Топ-менеджер сообщил,  что здесь даже оказывают влияние климатические особенности нашей страны – похоже что «Кушак» попросту не приспособлен под наши суровые погодные условия.

Одновременно с этим, господин Прохазка поспешил заверить, что в Skoda во всю прорабатываются сценарии по запуску новинок.  Глава марки в России намекнул, что первым автомобилем станет некий компактный кроссовер, так как такой форм-фактор автомобиля сейчас наиболее востребован. В тоже время, к серьезному расширению модельного ряда компания не готовится.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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