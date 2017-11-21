Чешская Skoda раскрыла первые подробности о грядущем запуске производства электромобилей. Машины начнут выпускать на головном предприятии компании в Младе-Болеслав в 2020 году. За год до этого события Skoda освоит производство комплектующих для подзаряжаемых гибридов.

К 2025 году Skoda намерена запустить в производство пять моделей электромобилей в разных сегментах. Причем, судя по заявлению главы компании Бернхарда Майера, не все их будут собирать в Чехии.

Помимо электромобилей в 2019 году в Млада-Болеславе будут выпускаться компоненты для гибридных силовых установок подазаряжаемых гибридов для различных моделей концерна Volkswagen Group.

Первая серийная электрифицированная модель бренда Skoda будет выпущена в 2019 году. Это будет гибридный вариант Skoda Superb. Свое видение электромобилей будущего с возможностью автономного вождения бренд показал на примере концепт-кара Skoda Vision E, впервые представленном в 2017 году на международном автосалоне в Шанхае.

О том, какой будет первая полностью электрическая модель Skoda пока ничего неизвестно. Вероятнее всего это будет кроссовер, построенный на платформе MEB созданной концерном Volkswagen AG специально для электромобилей.

