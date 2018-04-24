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24 апр 2018

Skoda официально представила бюджетный кроссовер

Skoda официально представила бюджетный кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Накануне открытия автосалона в Пекине Skoda представила свой бюджетный кроссовер Kamiq. Чехам удалось практически невозможное: сделать вполне современную модель доступной по цене.

В отличие от всех последних моделей Kamiq построен на старой платформе PQ25 (на ней же базируется нынешний Rapid). При этом по внешним габаритам кроссовер сопоставим с европейским Karoq: длина 4390 мм, высота 1606 мм, ширина 1781 мм. Размер колесной базы у новинки составляет 2610 мм против 2638 у Karoq.

Никаких излишеств кроссоверу не полагается: в фарах (только галогеновые) отсутствуют светодиодные ходовые огни, приборная панель исключительно аналоговая, в салоне повсюду жесткие пластики. Комбинированная обивка сидений и медиасистема с большим экраном — только у топовых версий.

Машина получила 1,5-литровый двигатель мощностью 110 л.с., который агрегатирован с 5-сутпенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым «автоматом» в топовых версиях. Привод — исключительно передний.

В Китае, по предварительным данным, Skoda Kamiq будет предлагаться за 14 тысяч долларов, тогда как Hyundai ix25 (прародитель «нашей» Creta) предлагается минимум за 17 400 евро. Чешский кроссовер, в случае локализации производства в России, мог бы серьезно помочь Skoda с продажами в нашей стране. Но… По крайней мере пока представители чешской компании говорят о том, что Kamiq создавался исключительно для Китая.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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