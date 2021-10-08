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8 окт 2021

Skoda останавливает производство

Skoda останавливает производство
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda намеревается ввести ограничения на производство автомобилей на своих заводах в Чехии с 18 октября

Агентство Ruters со ссылкой на руководство марки сообщает, что перед управленцами сейчас стоит серьезный выбор между снижением объемов производства и полной остановкой конвейера до конца текущего года. Причиной тому является злосчастный дефицит микросхем. В Skoda считают, что ситуация с поставками чипов начнёт улучшаться только во второй половине 2022 года.

С большой долей вероятности в Skoda остановятся на варианте с остановкой конвейера. Во всяком случае,  представитель Skoda Томас Котера заявил, что компания сосредоточится на завершении сборки тех автомобилей, которые уже хранятся на складах фирмы.  Косвенно намерения по прекращению производства подтверждаются и данной инициативой -  во время возможного простоя работники заводов будут получать по 85 процентов от своих окладов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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