Skoda останавливает производство

Компания Skoda намеревается ввести ограничения на производство автомобилей на своих заводах в Чехии с 18 октября

Агентство Ruters со ссылкой на руководство марки сообщает, что перед управленцами сейчас стоит серьезный выбор между снижением объемов производства и полной остановкой конвейера до конца текущего года. Причиной тому является злосчастный дефицит микросхем. В Skoda считают, что ситуация с поставками чипов начнёт улучшаться только во второй половине 2022 года.

С большой долей вероятности в Skoda остановятся на варианте с остановкой конвейера. Во всяком случае, представитель Skoda Томас Котера заявил, что компания сосредоточится на завершении сборки тех автомобилей, которые уже хранятся на складах фирмы. Косвенно намерения по прекращению производства подтверждаются и данной инициативой - во время возможного простоя работники заводов будут получать по 85 процентов от своих окладов.