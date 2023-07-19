Skoda показала два новых автомобиля

В преддверии официальной презентации чешская компания Skoda опубликовала изображения хэтчбека Scala и кроссовера Kamiq

Экстерьер автомобилей стал более современым. Изменились решетки радиатора, светодиодные фары и бампера на обеих моделях. Кроссовер стал выглядеть более спортивно благодаря пластичным формам и диффузору на заднем бампере. У хэтчбека задний скат крыши теперь ярко выделяется небольшим спойлером над дверью багажника.

Напомним, первые поколения Scala и Kamiq дебютировали в 2019 году. Хэтчбек и кроссовер получили несколько вариантов силовых установок включая бензиновые моторы объемом 1,0 л. (95-115 л.с.) и 1,5 л. (150 л.с.), дизельный агрегат объемом 1,6 л. (115 л.с.), а также СУГ-мотор объемом 1,0 л. (90 л.с.). Из трансмиссии предлагались 6-ступенчатая “механика” и 7-ступенчаты “робот”, но кроссовер в базовой комплектации получил также 6-ступенчатый “автомат”.