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31 мар 2017

Skoda показала свой первый электрический концепт

Skoda показала свой первый электрический концепт
Автор фото: фирма-производитель

На шанхайском автосалоне компания Skoda собирается показать свой первый электрический концепт, однако, первые подробности и скетчи с изображением новинки раскрыты уже сейчас

Электрический кроссовер напоминает купе с покатой линией крыши, но, при этом имеет пять дверей. По заявлению производителя, запас хода составит не менее 500 километров, а системы автономного вождения третьего уровня позволят передвигаться с минимальным участием водителя.

Серийное производство нового электо-кроссовера намечено на 2019 год, а уже к 2025 году компания Skoda собирается предлагать клиентам целых пять полностью электрических автомобилей разных классов. Что же до показанной новинки, то она, по заявлению производителя, получила два мотора, совокупной мощностью 306 сил и интеллектуальную систему полного привода, позволяющую распределять крутящий момент по осям и колесам в зависимости от ситуации на дороге.

В компании подчеркивают, что разработка электромобилей  для Skoda является приоритетным направлением, поэтому новых концептов на платформе Volkswagen MEB будет становиться все больше. А начнется электрификация серийных автомобилей с выходом гибридного Skoda Superb, после чего доля электрокаров в модельной гамме продолжит уверенно расти.

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При написании новости использовалась информация:
Skoda

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