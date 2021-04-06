Skoda показала тизер нового Kodiaq

Новый кроссовер покажут уже 13 апреля на онлайн-премьере, а пока в Skoda продолжают заманивать пользователей свежими тизерами.

Производитель заявляет, что кроссовер получит и серьезные изменения в дизайне, и новшества в техническом обеспечении. Начнем с первого пункта. Уже в тизерном ролике можно наблюдать новую решетку радиатора, оптику и новые диски. Что касается салона, то кроссовер будут предлагать исключительно в семиместном исполнении – детали, к сожалению, пока не предоставляются.

То же самое касается и технической составляющей – ни моторы, ни трансмиссии не раскрываются. Напомним, что текущее поколение машины на нашем рынке предлагается с атмосферным мотором 1.6 и турбо-мотором 1.4. Оба двигателя бензиновые. Мощность первого агрегата – 100 лошадиных сил, а второй на 50 лошадей больше.