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18 апр 2017

Skoda представила электрическое купе-кроссовер

Skoda представила электрическое купе-кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Чешская компания Skoda привезла на автосалон в Шанхай свой новый концепт — купе-кроссовер Vision E

Буква «Е» в названии не случайна, ведь это полностью электрическая модель. Концепт построен на модульной платформе MEB концерна Volkswagen, она была специально разработана для электромобилей.

У концепта длиной 4645 мм довольно динамичная внешность в сегодняшней фирменной стилистике компании: острые грани, динамичные линии и агрессивный вид. Особое внимание в Skoda Vision E вызывает передняя светодиодная оптика. Хищные фары соединены светящейся полоской, еще одна расположена в переднем бампере.

Купе-кроссовер получило два электромотора (по одному на каждую ось) суммарной мощностью  306 л.с. Блок батарей спрятан под полом. Одной зарядки хватает на 500 километров пробега, максимальная скорость Skoda Vision E составляет 180 км/ч.

Концепт оснащен системами автономного вождения третьего уровня, что позволяет ему самостоятельно возобновлять движение в пробках, поддерживать дистанцию на магистралях и перестраиваться по команде водителя.

Ранее представители компании заявляли, что в 2019 году на рынок выйдет гибридный седан Skoda Superb, а первый электромобиль Skoda представит в 2020 году.

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При написании новости использовалась информация:
Skoda

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