Skoda представила обновленные Scala и Kamiq

Чешская компания Skoda представила рестайлинг текущих поколений кроссовера Kamiq и хэтчбека Scala

Экстерьер автомобилей стал более современым. Слегка изменились передние фары, решетка радиатора, бампера. Благодаря иной пластике автомобили стали выглядеть брутальнее. Салон также подвергся точечным доработкам. Добавлены новые материалы отделки, декоративная подсветка и расширены варианты цветового исполнения.

Оба автомобиля в базовой комплектации получили бензиновый 3-цилиндровый турбомотор TSI объемом 1,0 л. Мощность данного агрегата составляет 95 л.с. (175 Нм). Он работает в паре с 5-ступенчатой “механикой”. На ступень выше стоит та же “турботройка”, только форсированная до 115 л.с. (200 Нм). Флагманом в моторной гамме является бензиновая “турбочетверка” объемом 1,5 л. Мощность - 150 л.с. Крутящий момент - 250 Нм. Оба последних мотора комплектуются 6-ступенчатой “механикой” или 7-ступенчатым “роботом”. Привод вне зависимости от модели и комплектации - передний.