Skoda представила обновленный Superb

На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb. Одновременно с этим чешская марка объявила о запуске суббренда iV, куда войдут подключаемые гибриды и электромобили.

Про гибриды мы поговорим чуть позже, а пока стоит сказать, что обновленный Superb внешне изменился незначительно: появились новые бамперы, увеличилась решетка радиатора, а фары теперь по умолчанию являются светодиодными. Сзади появилась горизонтальная хромированная полоса, соединяющая фонари, и надпись Skoda вместо привычного логотипа. К слову, есть версия Laurin & Klemen, которая отличается большим количеством хрома и 18-дюймовыми колесами, а такде вседорожная версия Scout, которая обладет увеличенным на 15 миллиметров дорожным просветом, защитным обвесом, 18-дюймовыми колесами, внедорожным ездовым режимом и полным приводом.

Раз уж мы затронули полный привод, то пора поговорить и о моторах. В линейку силовых установок входят три дизеля и два бензиновых двигателя. 1.6 TDI (120 сил) работает в паре с 7-ступенчатой DSG, 2.0 TDI (150 сил) из нового семейства EVO может быть совмещен с «механикой» или «роботом», топовый 2.0 TDI (190 сил) предлагается с DSG и опциональным полным приводом. Бензиновый 1.5 TSI (150 сил) также сочетается с «механикой» или «роботом», а 272-сильный 2.0 TSI — только с DSG и полным приводом.

Что касается гибридов, то он в линейке Skoda Superb появился впервые. Речь идет о версии с подключаемой гибридной силовой установкой Super iV. Такой автомобиль оснащается 1.4 TSI (156 сил), 115-сильным электромотором и шестидиапазонным «роботом» DSG. Суммарная отдача — 218 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. На электротяге гибридный Superb проедет до 55 километров по цикле WLTP, а общий запас хода составляет 850 километров.