Автомобильный портал Motorpage
5 ноя 2020

Skoda придумала «умный» фиксатор ремня безопасности с цветовой индикацией

Skoda придумала «умный» фиксатор ремня безопасности с цветовой индикацией
Автор фото: фирма-производитель

Skoda Auto запатентовала инновационный фиксатор ремня со встроенным «умным» индикатором — он меняет цвет в зависимости от того, пристегнут пассажир или нет

Кнопка, которая по традиции производится из красного пластика, в этом случае сделана прозрачной. За ней установлены RGB-светодиоды, оттенок которых зависит от состояния сиденья. Если на кресле никого нет, пряжка светится белым. Когда датчик веса фиксирует появление пассажира, цвет сменится на красный: он свидетельствует о том, что необходимо пристегнуться. После того как ремень безопасности будет защелкнут, цвет светодиода изменится на зеленый, а затем снова загорится белый, чтобы не раздражать водителя.

По словам специалистов Шкоды, новая система не только поможет пассажирам найти фиксатор, но и облегчит жизнь родителям. Благодаря цветовой дифференциации состояния ремня безопасности они смогут точно знать, пристегнуты ли дети. Skoda также заявляет, что через информационно-развлекательную систему автомобиля можно задать определенную анимированную приветственную последовательность мигания светодиодов, чтобы сделать их еще более заметными в темное время суток.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda Octavia (2020)

В России началось производство новой Skoda Octavia

30 октября 2020
Skoda Fabia (2019)

Skodа представит новую Fabia в начале следующего года

27 октября 2020

Skoda разработала приложение для диагностики проблем с автомобилем по звуку мотора

09 октября 2020
Skoda Karoq

У российского Skoda Karoq появилась доступная версия

02 октября 2020
Skoda Fabia

Skoda назвала сроки появления Fabia нового поколения

28 сентября 2020
Skoda Octavia (2021)

Новая Skoda Octavia приехала в Россию

17 сентября 2020

 Новости Skoda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro (2020) 3d-кинотеатр и не только… Тест драйв
04 ноября 2020

Chery Tiggo 7
"3D-кинотеатр и не только…"
Mercedes-Benz GLE Coupe - mercedes-benz gle coupe 2020 многогранная обманчивость
Тест драйв
02 ноября 2020

Mercedes-Benz GLE Coupe
"Многогранная обманчивость"
Toyota RAV4 - toyota rav4 2019 изучаем харизму всем женским коллективом
Тест драйв
30 октября 2020

Toyota RAV4
"Изучаем харизму Toyota RAV4 всем женским коллективом"
Skoda Rapid, Hyundai Solaris - сравнительный тест hyundai solaris (2020) и skoda rapid (2020) в стремлении изменить имидж
Сравнительный тест
14 октября 2020

Skoda Rapid, Hyundai Solaris
"В стремлении изменить имидж"

Написано новостей:

2 7 0 1 8