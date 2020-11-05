Skoda придумала «умный» фиксатор ремня безопасности с цветовой индикацией

Skoda Auto запатентовала инновационный фиксатор ремня со встроенным «умным» индикатором — он меняет цвет в зависимости от того, пристегнут пассажир или нет

Кнопка, которая по традиции производится из красного пластика, в этом случае сделана прозрачной. За ней установлены RGB-светодиоды, оттенок которых зависит от состояния сиденья. Если на кресле никого нет, пряжка светится белым. Когда датчик веса фиксирует появление пассажира, цвет сменится на красный: он свидетельствует о том, что необходимо пристегнуться. После того как ремень безопасности будет защелкнут, цвет светодиода изменится на зеленый, а затем снова загорится белый, чтобы не раздражать водителя.

По словам специалистов Шкоды, новая система не только поможет пассажирам найти фиксатор, но и облегчит жизнь родителям. Благодаря цветовой дифференциации состояния ремня безопасности они смогут точно знать, пристегнуты ли дети. Skoda также заявляет, что через информационно-развлекательную систему автомобиля можно задать определенную анимированную приветственную последовательность мигания светодиодов, чтобы сделать их еще более заметными в темное время суток.