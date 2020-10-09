Skoda разработала приложение для диагностики проблем с автомобилем по звуку мотора

Skoda разработала мобильное приложение, способное продиагностировать состояние мотора по звуку его работы. Для этого требуется лишь поднести смартфон к машине с открытым капотом

Приложение под названием Sound Analyzer записывает звук во время работы ДВС. Затем оно преобразует записанный аудиофайл в спектрограмму, которая является визуальным отображением акустических сигналов. А после с помощью искусственного интеллекта сравнивает файл с сохраненными записями, чтобы выявить отклонения. Если что-то не так, приложение уведомит технических специалистов и сообщит им, где искать проблемы с точностью свыше 90%.

По данным чешской компании, программа может распознать десять звуковых шаблонов, в том числе для системы рулевого управления, компрессора кондиционера и сцепления в роботизированной трансмиссии DSG. Skoda тестировала приложение в рамках пилотного проекта в 14 странах среди 245 дилеров. На этом компания решила не останавливаться. Она рассматривает возможность включения такой технологии в сам автомобиль, который сможет проводить самостоятельную диагностику с помощью датчиков и отправлять информацию о возможных неисправностях напрямую дилеру или производителю.