В прошлом году чешская Skoda объявила об электрификации своего модельного ряда и создании нескольких автомобилей с полностью электрической силовой установкой. В их числе будут и «зяряженные» версии

В 2022 году Skoda представит мощный электрический кроссовер, который станет конкурентом Tesla Model X. По словам главы отдела маркетинга чешской марки Алена Фейвна, такая машина получит перенастроенные шасси и рулевое управление, чтобы электромобиль получился максимально «драйверским».

Первый же серийный электромобиль Skoda появится на два года раньше — в 2020 году. Это будет кроссовер (на его базе и сделают «заряженный» вариант), который займет нишу в линейке компании между Karoq и Kodiaq.

Кроссовер будет сделан на модульной платформе MEB концерна Volkswagen. Она создавалась специально для электромобилей. Дизайн машины будет пересекаться с концептом Skoda Vision E, который компания показывала прошлой осенью. Тогда на кроссовер были установлены два электромотора суммарной мощностью 360 л.с. Правда, максимальная скорость концепта ограничена на отметке 180 км/ч, зато запас хода от одной зарядки составляет 500 километров.