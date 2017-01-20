Как сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете, в 2016 году чешская компания Skoda продемонстрировала положительную динамику продаж на первичном авторынке в России.

Согласно отчету АЕБ, по итогам прошлого года чешская компания реализовала на территории РФ 55 386 автомобилей, что на 0,7% или на 374 шт. больше, чем в 2015 году. Такой показатель обеспечил автопроизводителю 10-ое место в годовом рейтинге российского рынка.

В декабре объемы продаж автомобилей Skoda на российском рынке составили 5 016 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель вырос на 9,1%. За отчетный период доля компании на российском рынке увеличилась на 0,5 процентных пункта, до 3,9%.

«В условиях, когда автомобильный рынок переживает не лучшие времена, мы сумели добиться роста продаж наших ключевых моделей и показывали стабильное развитие в течение всего года. Наши успехи говорят о том, что нами выбрана верная стратегия: команда Skoda внимательно следит за потребностями клиентов в России, обеспечивая максимальную актуальность нашего портфолио, что является важнейшим фактором роста», – прокомментировал годовые результаты продаж глава российского подразделение компании Ян Прохазка.

Драйвером продаж для Skoda в 2016 году стал компактный лифтбек Rapid. За год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 25 931 экземпляр этой модели, тем самым улучшив свои результаты на 5,6%. За счет высокого спроса этот автомобиль смог занять 14-ое место по объемам продаж среди всех моделей российского рынка. В декабре же в России было реализовано 2 473 таких автомобиля – на 8,5% больше, чем годом ранее.

Второе место во внутреннем рейтинге чешского автопроизводителя (16-ое место в общем зачете) занимает модель Octavia. В прошлом году россияне приобрели 21 759 автомобилей этой модели, прирост продаж в годовом отношении составил 1,8%. Из этого количества в декабре было продано 2 040 автомобилей – на 39,8% больше, чем в декабре 2015 года.