Автомобильный портал Motorpage
20 янв 2017

Skoda в 2016 году продемонстрировала незначительный прирост продаж в России

Skoda в 2016 году продемонстрировала незначительный прирост продаж в России
Автор фото: фликр.ком

Как сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете, в 2016 году чешская компания Skoda продемонстрировала положительную динамику продаж на первичном авторынке в России.

Согласно отчету АЕБ, по итогам прошлого года чешская компания реализовала на территории РФ 55 386 автомобилей, что на 0,7% или на 374 шт. больше, чем в 2015 году. Такой показатель обеспечил автопроизводителю 10-ое место в годовом рейтинге российского рынка.

В декабре объемы продаж автомобилей Skoda на российском рынке составили 5 016 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель вырос на 9,1%. За отчетный период доля компании на российском рынке увеличилась на 0,5 процентных пункта, до 3,9%.

«В условиях, когда автомобильный рынок переживает не лучшие времена, мы сумели добиться роста продаж наших ключевых моделей и показывали стабильное развитие в течение всего года. Наши успехи говорят о том, что нами выбрана верная стратегия: команда Skoda внимательно следит за потребностями клиентов в России, обеспечивая максимальную актуальность нашего портфолио, что является важнейшим фактором роста», – прокомментировал годовые результаты продаж глава российского подразделение компании Ян Прохазка.

Драйвером продаж для Skoda в 2016 году стал компактный лифтбек Rapid. За год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 25 931 экземпляр этой модели, тем самым улучшив свои результаты на 5,6%. За счет высокого спроса этот автомобиль смог занять 14-ое место по объемам продаж среди всех моделей российского рынка. В декабре же в России было реализовано 2 473 таких автомобиля – на 8,5% больше, чем годом ранее.

Второе место во внутреннем рейтинге чешского автопроизводителя (16-ое место в общем зачете) занимает модель Octavia. В прошлом году россияне приобрели 21 759 автомобилей этой модели, прирост продаж в годовом отношении составил 1,8%. Из этого количества в декабре было продано 2 040 автомобилей – на 39,8% больше, чем в декабре 2015 года.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

Skoda построит «заряженную» модификацию Kodiaq

16 января 2017

Skoda планирует обновить свой российский бестселлер

30 декабря 2016

Skoda планирует организовать производство кроссовера Kodiaq в России

30 декабря 2016

Skoda показала обновленный Octavia Scout

22 декабря 2016

Skoda начала дорожные тесты следующего поколения кроссовера Yeti

21 декабря 2016

Skoda рассекретила обновленную версию Octavia RS

20 декабря 2016

 Новости Skoda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Isuzu D-Max - isuzu d-max 2016 американский борец сумо Тест драйв
19 января 2017

Isuzu D-Max
"Американский борец сумо"
Renault Kaptur - renault kaptur 2016 умом и сердцем
Тест драйв
17 января 2017

Renault Kaptur
"Умом и сердцем"
Nissan Qashqai - дороги мира. nissan qashqai 2013 венгерский калейдоскоп
Автопутешествия
13 января 2017

Nissan Qashqai
"Венгерский калейдоскоп"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2016 по долинам и по взгорьям
Тест драйв
11 января 2017

УАЗ Patriot
"По долинам и по взгорьям"

Написано новостей:

1 8 0 4 3