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4 сен 2024

Skoda ведет переговоры с SAIC по заимствованию китайских гибридных технологий

Skoda ведет переговоры с SAIC по заимствованию китайских гибридных технологий

Стало известно, что компания Skoda начала переговорный процесс с концерном SAIC по вопросу интеграции гибридной системы DMH PHEV в свои автомобили. Таким образом они хотят стимулировать продажи на китайском рынке

DMH PHEV - это гибридная технология последнего поколения производства SAIC. Она включает 1,5-литровый атмосферный (112 л.с.) или турбированный (150 л.с.) мотор и один электродвигатель (204 - 208 л.с.). Сейчас такая система устанавливается на седан Roewe D7, а также на кроссоверы Roewe D5X и MG HS. Последний уже давно обещают российскому рынку. Такие гибриды от SAIC имеют максимальный запас хода в 1300 км по циклу CLTC.

Сейчас Skoda переживает не самые лучшие времена в Китае. Продажи за первую половину этого года составили всего 7100 автомобилей. Чтобы укрепиться на рынке и стимулировать рост продаж, в компании считают, что новые гибриды смогут удовлетворить спрос китайских потребителей. Однако маловероятно, что гибриды смогут спасти Skoda от постоянно падающих продаж.

При написании новости использовалась информация:
Autohome

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