Каждый год компания Skoda приглашает студентов создать для нее очередной концепт. В этом году команда молодых дизайнеров сделает для компании концепт открытого кабриолета.

Команда состоит из 20 человек, которые готовятся стать автомобильными дизайнерами, специалистами по интерьерам, эргономике и так далее — всего сем профессий. Судя по первому скетчу у кроссовера не будет не только крыши, но и двух задних дверей. Так как на крышке присутствует «нарост», то можно предположить, что машина получит жесткий складной верх. Он будет складываться либо поверх крышки багажника, либо внутрь, а дополнительное пространственно предназначено для багажа.

В прошлом студенты уже делали для Skoda концепты: двухместного Citigo, пикапа на базе Fabia и купеобразной версии Skoda Rapid Spaceback, а также электрическое багги на базе малышки Citigo.

Кстати, не исключено, что открытый кроссовер появится в гамме Skoda. По крайней мере Volkswagen уже пообещал выпустить кабриолет на базе компактного кроссовера T-Roc. Но если это и произойдет, то не скоро: свой маленький кроссовер Skoda покажет только в следующем году.