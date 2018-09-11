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11 сен 2018

Топовые «Шкоды» ушли с Российского рынка

Топовые «Шкоды» ушли с Российского рынка
Автор фото: фирма-производитель

Из списков продаваемых моделей официальных дилеров Шкода в РФ исчезли Октавии «Scout» и «RS». Эти модификации не будут поставляться в текущем году, а возможно, и в следующем

Отсутствие «топовых» моделей на российском рынке связано не с изменением политики компании в РФ. Причины чисто технические. В серийном производстве этих модификаций начата комплектация новыми двигателями с соблюдением стандарта Евро 6. Это сделает машины более дорогими. При этом текущий объём продаж именно этих модификаций Skoda а России не так велик. Он составил в 2017-м немногим более 500 штук по обеим позициям.

Иными словами, собирать машины специально под поставки в Россию при отсутствии спроса не имеет коммерческого смысла. Поэтому Шкода Октавиа будет продаваться только в двух вариантах кузовов: лифтбэк и универсал.

Стоит отметить, что позиции чешского концерна на наших просторах только усиливаются. Общее количество реализованных машин продолжает расти, несмотря на жёсткую конкуренцию во всех сегментах присутствия. Зафиксированный общий рост не так велик, как в прошлом году, где он составил около 20%, но и предложения конкурентов в настоящее время значительно расширились. Так что, приверженцам этой марки пока рано беспокоиться. 

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При написании новости использовалась информация:
Автоновости дня, CarsWeek

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