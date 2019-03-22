В Skoda «разработали» уникальную горловину для омывающей жидкости

Зонтик в передней двери, скребок в лючке бензобака – полезные мелочи в стиле Simply Clever уже давно полюбились автомобилистам со всего света. Теперь инженерами Skoda решена проблема, когда, при наполнении бачка для омывающей жидкости, часть омывайки проливается

Чтобы решить данную проблему, инженеры разработали специальную крышку, которая при открывании трансформируется... в воронку. Новинка впервые появится на компактной модели Scala, старт продаж которой запланирован на весну. Затем её получит кроссовер Kamiq и все новые модели чешского бренда. Для ранее выпущенных автомобилей крышку можно будет купить и установить отдельно.

Напомним, что концепция Simply Clever впервые появилась, когда на автосалоне во Франкфурте 2003 года Skoda представила концепт Roomster. Тогда публике предложили продольную регулировку для сидений второго ряда, а также поворотные передние кресла