В Skoda определились с названием первого электрического кроссовера

Компания Skoda определилась с именем своей первой полностью электрической модели. Новый кроссовер получил название Enyaq

Название происходит от ирландского имени Enya, которое означает «источник жизни». В имени модели марка решила соединить букву «E», которая говорит об электрификации автомобиля, и «Q», говорящую о родстве с остальными кроссоверами в портфолио компании: Karoq, Kodiaq и Kamiq.

В основу будущей модели ляжет модульная платформа, которую группа Volkswagen разработала специально для своих электрокаров. Внешне автомобиль будет напоминать концептуальное кросс-купе Vision iV, которое дебютировало на автосалоне в Женеве 2019 года. В качестве силовой установки прототип использовал электромоторы для каждой оси суммарной мощностью 306 лошадиных сил. С места до 100 километров в час такой кроссовер может разогнаться за 5,9 секунды. Максимальная скорость составляет 180 километров в час.