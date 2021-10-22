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22 окт 2021

В Skoda переписали ценники двух своих моделей

В Skoda переписали ценники двух своих моделей
Автор фото: фирма-производитель

Skoda Auto изменила российские цены на две модели: Kodiaq и Superb. Разумеется, все цены повысились.

Начнем с Superb, он подорожал на 118-220 тысяч рублей (в зависимости от комплектации). В процентном выражении рост составил 3,2-5,2%. Что касается модели Kodiaq, то прибавка цен отразилась лишь на старших версиях кроссовера - Laurin&Klement и SportLine. Первая подорожала на 204 тысячи, а вторая – на 239 тысяч рублей.  Отметим также, что дизельные версии кроссовера лишились нескольких комплектаций и теперь продаются лишь в двух - Ambition и Style.

Отметим, что недавно аналитики заявили о серьезном росте выручки дилеров. За шесть месяцев текущего года она выросла в два с половиной раза! Разумеется,  дилеры стараются получить большую прибыль на каждом конкретном клиенте, осуществляя так называемые накрутки на цены, т.е. сопровождают продажу «допами», от которых нельзя отказаться.

При написании новости использовалась информация:
drom

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