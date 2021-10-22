В Skoda переписали ценники двух своих моделей

Skoda Auto изменила российские цены на две модели: Kodiaq и Superb. Разумеется, все цены повысились.

Начнем с Superb, он подорожал на 118-220 тысяч рублей (в зависимости от комплектации). В процентном выражении рост составил 3,2-5,2%. Что касается модели Kodiaq, то прибавка цен отразилась лишь на старших версиях кроссовера - Laurin&Klement и SportLine. Первая подорожала на 204 тысячи, а вторая – на 239 тысяч рублей. Отметим также, что дизельные версии кроссовера лишились нескольких комплектаций и теперь продаются лишь в двух - Ambition и Style.

Отметим, что недавно аналитики заявили о серьезном росте выручки дилеров. За шесть месяцев текущего года она выросла в два с половиной раза! Разумеется, дилеры стараются получить большую прибыль на каждом конкретном клиенте, осуществляя так называемые накрутки на цены, т.е. сопровождают продажу «допами», от которых нельзя отказаться.