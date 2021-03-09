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9 мар 2021

В Skoda представили удлиненную Octavia

В Skoda представили удлиненную Octavia
Автор фото: фирма-производитель

Китайский автомобильный рынок – интересное место. Там продаются такие автомобили, которых нет ни на одном другом рынке – удлиненная Skoda Octavia, например

Вообще, у китайцев есть, в некотором роде, бзик на удлиненные машины. Там много таких машин продается. Хочешь Audi A3 Long? – будет! C-Class Long – пожалуйста! Теперь и Skoda вошла в эту реку со своей Octavia. Новинка получила индекс NX. Отметим, что обычная Octavia не будет продаваться в Китае.

Собственно, а в чем разница между обычной и удлиненной версией? Внешне разница практически незаметна, но если посмотреть на цифры, то можно заметить, что Octavia NX больше обычной на шесть сантиметров в длину. Колесная база тоже увеличена – на четыре сантиметра.  В остальном, перед нами обычная Octavia – гамма силовых установок идентична обычной машине.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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