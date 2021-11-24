В Skoda рассказали о новинках для России

На 2022 год компания Skoda планирует вывод на российский рынок двух новинок – обновленных кроссоверов Kodiaq и Karoq.

Про Kodiaq говорить много не будем - обновление самого крупного вседорожника Skoda на россий­ском рынке выразилось в лёгких доработках внешности и расширении списка доступного оборудо­вания, в который вошла, к примеру, матричная оптика. Вся агрегатная составляющая: двигатели, трансмиссии – все осталось прежним.

Теперь поговорим про Karoq. Здесь все гораздо интереснее. Во-первых, у модели даже не было премьеры в Европе, зато слухов вокруг новинки уже ходит достаточно много. Есть информация и об изменениях в дизайне (бампера, решетки радиатора, фары), и о реорганизации моторной гаммы. По неподтвержденным данным туда должен войти новый двигатель 1.5 на 130 лошадиных сил, который будет работать в паре с 7-ступенчатым роботом DSG.