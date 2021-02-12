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12 фев 2021

Skoda Scala попала в руки тюнеров

Skoda Scala попала в руки тюнеров
Автор фото: фирма-производитель

Те не ударили в грязь лицом и сделали из городского хэтчбека настоящий гоночный болид. И дело касается далеко не внешности

Ателье ABT  представило свой очередной проект на базе автомобиля Skoda. Исходником стала модель Scala, которой перетряхнули всю техническую начинку. Основательно поработали с мотором – стандартный полуторалитровый турбо-двигатель выкидывать не стали, его доработали, повысив мощность со 150 до 190 лошадиных сил. Также метаморфозы претерпела и подвеска – автомобилю снизили дорожный просвет на пару сантиметров.

Что же касается дизайна, то Scala примерила на себя новый боди-кит, диски и спойлер.  Салон отделали углепластиком и оснастили новыми спортивными креслами-ковшами.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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