Skoda Scala попала в руки тюнеров

Те не ударили в грязь лицом и сделали из городского хэтчбека настоящий гоночный болид. И дело касается далеко не внешности

Ателье ABT представило свой очередной проект на базе автомобиля Skoda. Исходником стала модель Scala, которой перетряхнули всю техническую начинку. Основательно поработали с мотором – стандартный полуторалитровый турбо-двигатель выкидывать не стали, его доработали, повысив мощность со 150 до 190 лошадиных сил. Также метаморфозы претерпела и подвеска – автомобилю снизили дорожный просвет на пару сантиметров.

Что же касается дизайна, то Scala примерила на себя новый боди-кит, диски и спойлер. Салон отделали углепластиком и оснастили новыми спортивными креслами-ковшами.