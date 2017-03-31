На днях новый внедорожник SsangYong G4 Rexton показали на автошоу в Сеуле и раскрыли все подробности, ранее державшиеся в тайне

Помимо этого выступил и генеральный директор SsangYong, рассказавший, что новый автомобиль, помимо прочего, заявляет о возрождении премиальных внедорожников с традиционными ценностями. Под ними, разумеется, подразумевается наличие рамы, подключаемого переднего привода и раздаточной коробки с понижающей передачей.

Автомобиль пока доступен всего с одним дизелем e-XDi220 LET, сблокированным с 7-ступенчатым автоматом Mercedes-Benz, однако, в будущем гамма двигателей может быть и расширена. Помимо этого внедорожник обладает полным набором страхующей электроники, включающей в себя такие системы как AEBS (помощь при экстренном торможении), LCA (помощь при перестроении), RCTA (предупреждение об объектах, движущихся в поперечном направлении сзади, BSD (контроля слепых зон) и другие, в добавок к которым повысить безопасности призваны еще и 9 эйрбэгов, расположенных по всему салону.

SsangYong подчеркнул внушительный объем багажника и простор для ног пассажиров заднего кресла, а так же наличие современной системы мультимедиа, двухзонного климат-контроля и 220-вольтовой розетки в багажнике. Комплектации, и стоимость, в том числе и на российском рынке, пока не названы.