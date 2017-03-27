Новое поколение полноразмерного кроссовера SsangYong Rexton анонсировано было довольно давно, и тизер, опубликованный компанией, позволял рассчитывать на яркую внешность новинки

Увы, как это обычно бывает, первые фотографии показали, что новый Rexton стал более земным и привычным, нежели изображение на скетче, но при этом сохранил все основные дизайнерские ходы вроде стильных выштамповок на передних и задних крыльях, напоминающие нашу LADA X-RAY.

Премьера новинки состоится уже в этот четверг, когда автомобиль покажут на автосалоне в Сеуле, но уже известно, что автомобиль, проект которого сами корейцы ранее называли то Y400, то LIV-2, сохранит рамную конструкцию. Так же известно, что новый кроссовер будет оснащаться сразу девятью эйрбэгами и полным набором систем безопасности, вроде автоматического торможения и удержания автомобиля в пределах полосы.

Так же известна и гамма двигателей: новый Rexton покупателям предложат с 181-сильным турбодизелем объемом 2,2 литра, работающим в паре с 7-ступенчатым автоматом и 2-литровой бензиновой турбочетверкой, выдающей 225 сил, сблокированный с 6-ступенчатой АКПП. Вдобавок к ним для самых доступных версий предложат еще и 6-ступенчатую механику. Появится ли новинка на российском рынке пока не ясно, но эксперты полагают, что шансы у рамного внедорожника попасть к нам довольно высоки.