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4 сен 2017

Продажи нового SsangYong Rexton в России начнутся в 2018 году

Продажи нового SsangYong Rexton в России начнутся в 2018 году
Автор фото: фирма-производитель

Судьба у компании SsangYong в России незавидна: во время последнего кризиса она даже временно уходила с нашего рынка, прекращая поставлять автомобили своему партнеру и импортеру здесь, компании «Соллерс». Однако сейчас дела постепенно выравниваются и SsangYong пообещал привезти к нам и новый Rexton.

Новый SsangYong Rexton засветился в Москве в минувшие выходные: корейская компания организовала автопробег из Сеула в Лондон и столица России оказалась на его пути. Фактически Москва стала местом европейской премьеры внедорожника, ведь в Старом Свете его покажут только 11 сентября на автосалоне во Франкфурте. На небольшой мини-презентации и было объявлено, что новое поколение Rexton доберется до нас к концу следующего года.

Новый Rexton сохранил рамную конструкцию: но теперь она лестничного типа и более легкая. Машина имеет два варианта: заднее- и полноприводный. Пока новый Rexton оснащается лишь 2,2-литровым турбодизелем мощностью 181 л.с. и 7-ступенчатым «автоматом», который делают по лицензии Mercedes-Benz.

Конечно, о ценах пока говорить рано. Вероятнее всего, новый SsangYong Rexton вначале будет импортироваться к нам, а уже потом будет принято решение о его сборке в России.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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