SsangYong показал новый Rexton

Корейский SsangYong Motor распространил фото среднеразмерного внедорожника Rexton модернизированного образца. Сама компания называет его моделью нового, четвертого по счету поколения, но это преувеличение — на самом деле речь идет о комплексном улучшении автомобиля третьей генерации, выпускаемого с 2017 года

Дизайн освежили за счет других передней и задней бамперных групп, а также полностью светодиодных фар и фонарей. Решетка радиатора стала больше по площади, получила сетку в крупную ячейку и жирное хромированное обрамление. Задние фонари теперь без «ступеньки» — в форме эллипса, в них появился световой маркер в виде буквы T. Стальные штампованные детали кузова дизайнеры не тронули, оно и понятно: заказывать новые штампы — непозволительная роскошь для такой маленькой компании.

В салоне — четырехспицевый руль вместо трехспицевого, обновлена медиасистема, ближе к водителю смещен селектор автоматической коробки передач, в обивке сидений и дверных карт появилась прошивка ромбами. Технической стороны модернизация тоже коснулась. 2,2-литровый турбодизель отныне развивает мощность 202 л.с., на 15 л.с. больше, чем прежде. Вместо 7-ступенчатого «автомата» Mercedes-Benz теперь используется 8-ступенчатый (производитель не называется). В рулевом механизме гидравлический усилитель заменен на электрический.

2,0-литровый бензиновый турбомотор не изменился — выдает 225 л.с. и сочетается с 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Привод — подключаемый полный. С модернизацией Рекстон получил полный комплект продвинутых систем превентивной безопасности — адаптивный круиз-контроль, мониторинг «слепых» зон, автоматическое торможение при риске ДТП (в том числе при выезде задним ходом) и т. д.